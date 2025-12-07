Morto il fotografo inglese Martin Parr

È morto a 73 anni Martin Parr, uno dei fotografi documentaristi britannici più affermati e riconosciuti degli ultimi decenni. Nato nel 1952 a Epsom, quartiere borghese di Londra, Parr aveva iniziato la sua carriera nella fotografia di strada, ispirandosi al bianco e nero di Henrì Cartier-Bresson e Bill Brandt. Ma fu uno dei primi a usare rullini a colori per questo genere di scatti, affermandosi come fotografo della middle class britannica, immortalata in attimi di eccentrica quotidianità con il suo stile dai toni vivaci. Tra i suoi primi progetti di rilievo The Last Resort, pubblicato nel 1986, racconto della vita delle persone nella località balneare di New Brighton, vicino a Liverpool. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Morto il fotografo inglese Martin Parr

