Morto Alessandro Antonicelli aveva 26 anni | sui social era Pettor_Ale e raccontava la sua cura per un tumore rarissimo

Nel tardo pomeriggio di sabato 6 dicembre è stata annunciata la morte di Alessandro Antonicelli, sui social PettorAle, un ragazzo di 26 anni molto seguito sui social network a cui era stato diagnosticato nel 2023 un osteosarcoma condroblastico, un raro tumore maligno. Il giovane era un influencer di fitness e nutrizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it