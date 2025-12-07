Morto a 72 anni il fotografo inglese Martin Parr | ha raccontato con ironia e sarcasmo i vizi della società contemporanea

È morto a 72 anni il fotoreporter inglese Martin Parr, una delle figuri più influenti e celebri della fotografia contemporanea. La notizia è stata comunicata attraverso il suo profilo Instagram: “Con grande tristezza annunciamo che Martin Parr è morto ieri ( 6 dicembre, ndr ) nella sua casa a Bristol. Lascia sua moglie Susie, sua figlia Ellen, sua sorella Vivien e suo nipote George. La famiglia chiede privacy in questo momento”. Nato nel 1952 a Londra, negli anni ’90 Parr era entrato a far parte della prestigiosa agenzia Magnum. Fu introdotto da Cartier-Bresson, il quale in più occasioni disse di apprezzare lo stile originale ed eclettico del fotografo inglese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto a 72 anni il fotografo inglese Martin Parr: ha raccontato con ironia e sarcasmo i vizi della società contemporanea

