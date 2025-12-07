Morta la 49enne trovata ferita nel cortile a Vicenza

L'hanno trovata all'alba di giovedì scorso in fin di vita nel cortile di questo condominio a torri di Quartesolo, a 10 chilometri da Vicenza. Con un profondo trauma cranico, le condizioni di Diana Canevarolo, 49enne impiegata in una ditta di pulizie, sono subito apparse disperate. Trasportata d'urgenza al pronto soccorso, è morta nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo. Con lei vivevano il figlio 19enne e il compagno è stato proprio lui giovedì a dare l'allarme e a chiamare il 118. Al momento nessuna persona risulta iscritta nel registro degli indagati. Nessuna pista viene esclusa: la donna potrebbe essere scivolata sbattendo violentemente la testa a terra, ma potrebbe essere anche stata aggredita alle spalle. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morta la 49enne trovata ferita nel cortile a Vicenza

