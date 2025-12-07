Morta Fiorenza de Bernardi prima pilota di linea in Italia e prima donna comandante del Paese aveva 97 anni
Morta Fiorenza de Bernardi: fu la prima pilota di linea in Italia e la prima donna ad assumere il ruolo di comandante nel nostro Paese.
Fiorenza De Bernardi, la prima pilota donna è morta a 97 anni: volava da Venezia a Cortina - La donna che volava a Cortina è mancata ieri, a 97 anni, nella sua casa di Roma.
