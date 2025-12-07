Morta Fiorenza de Bernardi prima pilota di linea in Italia e prima donna comandante del Paese aveva 97 anni

Notizie.virgilio.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Morta Fiorenza de Bernardi: fu la prima pilota di linea in Italia e la prima donna ad assumere il ruolo di comandante nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

morta fiorenza de bernardi prima pilota di linea in italia e prima donna comandante del paese aveva 97 anni

© Notizie.virgilio.it - Morta Fiorenza de Bernardi prima pilota di linea in Italia e prima donna comandante del Paese, aveva 97 anni

News recenti che potrebbero piacerti

Morta Fiorenza de Bernardi: fu la prima donna pilota di linea in Italia

morta fiorenza de bernardiFiorenza De Bernardi, la prima pilota donna è morta a 97 anni: volava da Venezia a Cortina - La donna che volava a Cortina è mancata ieri, a 97 anni, nella sua casa di Roma. Scrive ilgazzettino.it

morta fiorenza de bernardiMorta Fiorenza de Bernardi, la prima donna pilota di voli di linea in Italia (e forse in Europa) - istruttore agli atterraggi di fortuna, storia di una protagonista dell’aviazione ... Lo riporta msn.com

morta fiorenza de bernardiMorta la prima donna pilota, capitano su aerei di linea e su Milano Cortina - È morta Fiorenza de Bernardi, la prima donna pilota di voli di linea in Italia, nonché una delle pioniere europee in questo ruolo. Si legge su missionline.it

Cerca Video su questo argomento: Morta Fiorenza De Bernardi