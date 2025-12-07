Monza-Südtirol lunedì 08 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Brianzoli all’ostacolo Castori
Turno numero 15 di Serie B che vede la capolista del torneo Monza impegnato in casa contro il Sudtirol di Castori. La squadra di Bianco ha fatto valere tutto il suo potenziale ed è in una serie positiva di 7 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 9 partite. Tutto merito del tecnico ex Modena che ha saputo recuperare in fretta un gruppo deluso dalla . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
News recenti che potrebbero piacerti
#Monzaviabilita #infoutili #dasapere ? Per la partita di Campionato Serie B AC Monza - FC Südtirol domani, lunedì #8dicembre, dalle ore 11 sono previste modifiche alla #viabilità per garantire l'afflusso dei tifosi in sicurezza. ? Info viabilità, parcheggi - facebook.com Vai su Facebook