Monza buoni fruttiferi prescritti | Poste Italiane condannata per informazioni mancanti

Monza, 7 dicembre 2025 – Due coppie di risparmiatori hanno ottenuto dal Tribunale civile di Monza altrettante sentenze di condanna di Poste Italiane al pagamento a titolo di risarcimento danni del capitale investito e degli interessi per i Buoni Fruttiferi Postali che avevano acquistato. Nel primo procedimento gli acquirenti di 8 titoli per complessivi 8mila euro sottoscritti nel 2002 avevano confidato nella durata ventennale dei titoli, convinti che la prescrizione sarebbe maturata solo nel 2032. Solo nel 2024 hanno scoperto che i titoli erano a termine, con scadenza al settimo anno dalla sottoscrizione, erano diventati infruttiferi nel 2009 e risultavano prescritti già nel 2019. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, buoni fruttiferi prescritti: Poste Italiane condannata per informazioni mancanti

