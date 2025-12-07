Montoro verso il futuro | arriva il nuovo PUC per modernizzare e semplificare la città

L'Amministrazione comunale, congiuntamente all'Assessore delegato Stefania Siano e al Responsabile del Settore Urbanistica, ha avviato le procedure per l'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC).Analisi e modifiche: più attenzione a sostenibilità e vivibilitàGli elaborati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it