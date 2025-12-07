Montella | Spalletti è un rivoluzionario negli allenamenti fa simulare le situazioni di gioco

Il ct della Turchia Vincenzo Montella ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della sfida di stasera tra Napoli e Juventus e di Kenan Yildiz. L’intervista a Montella. La Turchia non sembra inferiore all’Italia, anzi. « Sicuri? Secondo me vi buttate troppo giù. Credo che con Gattuso l’Italia stia tornando l’Italia. Ci vuole un po’ di tempo. I giocatori non mancano. Ha il miglior portiere del mondo, una difesa ottima, un centrocampo nel quale Tonali e Barella hanno spessore internazionale. E un attacco che segna: Kean-Retegui è la coppia, ma Pio Esposito non fallisce una partita ed è giovanissimo ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

