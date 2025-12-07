Il ct della Turchia Vincenzo Montella ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della sfida di stasera tra Napoli e Juventus e di Kenan Yildiz. L’intervista a Montella. La Turchia non sembra inferiore all’Italia, anzi. « Sicuri? Secondo me vi buttate troppo giù. Credo che con Gattuso l’Italia stia tornando l’Italia. Ci vuole un po’ di tempo. I giocatori non mancano. Ha il miglior portiere del mondo, una difesa ottima, un centrocampo nel quale Tonali e Barella hanno spessore internazionale. E un attacco che segna: Kean-Retegui è la coppia, ma Pio Esposito non fallisce una partita ed è giovanissimo ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Montella: «Spalletti è un rivoluzionario negli allenamenti, fa simulare le situazioni di gioco»