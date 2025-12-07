Montella | Azzurri forti ma poco tranquilli Uno come Yildiz non nasce in Italia perché

Gazzetta.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ct della Turchia: "Gattuso i giocatori li ha, deve solo dar loro serenità. Yildiz deve diventare più cattivo nell'aggredire l'area, quando lo fa segna. Nel nostro Paese si può fare di più, i bambini si annoiano.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

"Siamo un po' come l'Italia: gruppo difficile, noi la Spagna voi la Norvegia, e ora i playoff.

