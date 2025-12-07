Montella | Azzurri forti ma poco tranquilli Uno come Yildiz non nasce in Italia perché

Il ct della Turchia: "Gattuso i giocatori li ha, deve solo dar loro serenità. Yildiz deve diventare più cattivo nell'aggredire l'area, quando lo fa segna. Nel nostro Paese si può fare di più, i bambini si annoiano.".

La proposta di Vincenzo #Montella a Sky: "Ho già chiesto ufficialmente alla federcalcio italiana di fermare la #SerieA a marzo. Sarei molto contento se ciò accadesse; perché ho tre giocatori in Italia. Così da preparare al meglio i Playoff. Anche #Gattuso ne sar

