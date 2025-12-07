CASTIGLION FIORENTINO Anche quest’anno la struttura della Polisportiva di Montecchio si è riempita, trasformandosi in un grande abbraccio collettivo. La Cena di Beneficenza, appuntamento nato oltre dieci anni fa su impulso del sindaco Mario Agnelli, ha richiamato oltre 600 persone, confermando un rito che unisce convivialità e impegno sociale. "È una grande soddisfazione vedere la comunità castiglionese raccogliersi e agire per un obiettivo comune. Il lavoro dietro a una cena dai grandi numeri è sempre laborioso, ma vedere i locali pieni ripaga dei sacrifici", ha commentato Agnelli all’indomani dell’iniziativa, ricordando gli anni in cui, in Comune, arrivavano quotidianamente richieste di aiuto: da quella consapevolezza nacque l’idea di una cena capace di trasformare solidarietà in gesti concreti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montecchio: la carica dei 600. La cena di beneficenza fa il pienone