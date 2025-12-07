Monte Rosa in pista Al via la stagione con un comprensorio di fresche novità

Freeride, sci alpinismo da urlo, una nuova pista da slittino e baby snow park appena rinnovato. In più, sconti e voucher. Se chi ben comincia è a metà dell'opera, allora si apre una stagione con i fiocchi ai piedi del Monte Rosa. L'inverno debutta tra le valli e le vette di Ayas, Gressoney e Alagna, portando in pista una «montagna» di novità, esperienze e tecnologie di ultima generazione.

