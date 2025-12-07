Montagna escono per raccogliere il vischio ma precipitano per 30 metri | 2 morti in Friuli

Ildifforme.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La caduta si sarebbe verificata in una zona impervia nei boschi, in prossimità di un tratto ripido ghiaiato. I due, per motivazioni ancora da comprendere, avrebbero perso attrito con il suolo e sarebbero rovinosamente scivolati verso l'abisso, precipitando nel vuoto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

montagna escono per raccogliere il vischio ma precipitano per 30 metri 2 morti in friuli

© Ildifforme.it - Montagna, escono per raccogliere il vischio ma precipitano per 30 metri: 2 morti in Friuli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

montagna escono raccogliere vischioTragedia in montagna, in due precipitano cercando del vischio - E' accaduto nel primo pomeriggio a Enemonzo, sulla strada tra Tolmezzo e Amaro ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Montagna Escono Raccogliere Vischio