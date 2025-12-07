Montagna escono per raccogliere il vischio ma precipitano per 30 metri | 2 morti in Friuli
La caduta si sarebbe verificata in una zona impervia nei boschi, in prossimità di un tratto ripido ghiaiato. I due, per motivazioni ancora da comprendere, avrebbero perso attrito con il suolo e sarebbero rovinosamente scivolati verso l'abisso, precipitando nel vuoto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ogni anno mi riprometto di godermi il Natale con calma… Poi escono le date dei mercatini e nella mia testa parte subito il tour: mare, lago, montagna, lucine, cioccolata calda e un trenino per far felici i bambini. Se anche tu vivi dicembre così, questo ca - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia in montagna, in due precipitano cercando del vischio - E' accaduto nel primo pomeriggio a Enemonzo, sulla strada tra Tolmezzo e Amaro ... Lo riporta rainews.it