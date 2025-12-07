Monossido di carbonio al palavolley 15 atlete in ospedale per intossicazione | Hanno rischiato la vita Aperta un’inchiesta

«È stata una vicenda spiacevole, ma per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi: tutte le persone ricoverate sono state già dimesse». Con queste parole il sindaco di Zafferana Etnea (Catania), Salvatore Russo, descrive l’episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia: la dispersione di monossido di carbonio proveniente dall’impianto di riscaldamento del palatenda comunale, che ieri sera – sabato 6 dicembre – ha provocato l’ intossicazione delle giocatrici impegnate nell’incontro di volley femminile tra Zafferana Volley e Volley ’96 Milazzo. Gli svenimenti e il trasferimento in ospedale. 🔗 Leggi su Open.online

