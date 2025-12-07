Monica Guerritore | Passione Carriera e il Mistero di Inganno

A Verissimo, l’attrice si racconta: dall’omaggio ad Anna Magnani al matrimonio con Roberto Zaccaria e l’ammissione sulla gelosia del marito. Il Ritratto di una Carriera Senza Sosta Monica Guerritore, icona del teatro e del cinema italiano, si è aperta nel salotto di Silvia Toffanin, ripercorrendo la sua lunga e prestigiosa carriera iniziata giovanissima nel film . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Monica Guerritore: Passione, Carriera e il Mistero di “Inganno”

Approfondisci con queste news

Monica Guerritore: "Riscatto le sessantenni. La vita cambia, anche tardi"

Festival di Cinema e Donne (Firenze 22 – 26 ottobre): Rula Jebreal, Sepideh Farsi, Lena Garrel e Monica Guerritore tra gli ospiti di questa edizione

Festa Cinema Roma, Monica Guerritore interpreta Anna Magnani

L'attrice Monica Guerritore racconta la sua storia d’amore lunga più di 20 anni ? - facebook.com Vai su Facebook

Monica Guerritore a Verissimo: la carriera, il matrimonio, la malattia e le figlie - Torna come ogni weekend l'appuntamento con "Verissimo", il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Come scrive ilmessaggero.it

Che origini ha Monica Guerritore? Dove è nata e come è diventata famosa l'attrice - Tutto su Monica Guerritore: le origini, come è diventata famosa, l'esordio e carriera. Da tag24.it

Quanti figli ha Monica Guerritore e chi è l’attuale marito dell’attrice? - Scopri chi sono, quanti anni hanno e che lavoro fanno Maria e Lucia Lavia, le figlie di Monica Guerritore. Secondo tag24.it