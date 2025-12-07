Monica Guerritore e il ricordo del nonno Francesco Pentimalli luminare della medicina | Fu l’oncologo che per primo scoprì la correlazione fra infiammazione e tumore

L’attrice ospite di Verissimo, ha ripercorso la propria storia familiare ricordando il nonno, pioniere della ricerca oncologica, parlando anche delle sfide personali affrontate senza mai fermarsi, tra palcoscenico e set. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Monica Guerritore e il ricordo del nonno Francesco Pentimalli, luminare della medicina: «Fu l’oncologo che per primo scoprì la correlazione fra infiammazione e tumore»

