Poco meno di 225mila euro in due mesi. Sono i soldi raccolti al momento per le Romite della Bernaga, che a ottobre hanno perso il loro monastero, a La Valletta Brianza, distrutto da un incendio insieme a tutto quanto il complesso religioso custodiva. I fondi servono sia per le necessità delle 21 monache, che ora hanno trovato una nuova casa temporanea in un convento della Valsassina, sia per le prime opere di messa in sicurezza del monastero, in vista magari di una possibile ricostruzione. I soldi sono stati elargiti da 395 benefattori: significa che mediamente ognuno ha regalato meno di 570 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monastero bruciato. Tanti benefattori