Moltrasio le associazioni si schierano con la Cooperativa | Perso un presidio importante per il paese
La chiusura dell’attività di ristorazione della storica Cooperativa Moltrasina non è passata sotto silenzio. A Moltrasio il mondo associativo si è stretto attorno al Consiglio di amministrazione, riconoscendo alla “Coop” un ruolo fondamentale per la vita sociale del paese e definendo la perdita. 🔗 Leggi su Quicomo.it
