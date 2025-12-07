Moltrasio le associazioni si schierano con la Cooperativa | Perso un presidio importante per il paese

Quicomo.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La chiusura dell’attività di ristorazione della storica Cooperativa Moltrasina non è passata sotto silenzio. A Moltrasio il mondo associativo si è stretto attorno al Consiglio di amministrazione, riconoscendo alla “Coop” un ruolo fondamentale per la vita sociale del paese e definendo la perdita. 🔗 Leggi su Quicomo.it

