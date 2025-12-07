Mohamed Salah si scaglia e dice di essere stato gettato sotto l’autobus dal Liverpool e da Arne Slot
2025-12-07 00:25:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Mohamed Salah afferma di essere stato “gettato sotto l’autobus” dal Liverpool e afferma di non avere alcuna relazione con il capo Arne Slot. Salah non è riuscito a lasciare la panchina mentre stasera al Liverpool è stata negata la vittoria in casa del Leeds, con Ao Tanaka che ha segnato un pareggio nei minuti di recupero regalando un punto ai padroni di casa in un pulsante pareggio per 3-3. Hugo Ekitike è partito titolare e Alexander Isak è entrato come sostituto nell’ultimo momento, ma Salah – due volte campione della Premier League con i Reds – non si è presentato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche questi approfondimenti
Clima tesissimo a #Liverpool. Arne #Slot per la terza partita di fila ha lasciato in panchina Mohamed #Salah, che non l'ha presa molto bene ? L'ex #AsRoma: "Sembra che ora il problema della squadra sia io, qualcuno non mi vuole nel club. Ho fatto così ta Vai su X
“Rashin ?o?arin Florian Wirtz!” — Uli Hoeness ya dora laifin wahalar da sabon ?an wasan Bayern yake ciki kan Mohamed Salah da Dominik Szoboszlai cikin wani jawabi mai zafi da ya fitar. Shugaban girmamawa na Bayern Munich, Uli Hoeness, ya yi su - facebook.com Vai su Facebook