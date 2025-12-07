Modifiche alla viabilità l' 8 dicembre per l' accensione dell' albero di Natale in piazza Salotto

Ilpescara.it | 7 dic 2025

Dalle 17.30 inizierà lo spettacolo in pizza Salotto per l’accensione dell’albero di Natale e per garantire la riuscita dell’evento in sicurezza sono state disposte alcune modifiche alla viabilità che interesseranno la piazza, ma anche le vie che la circondano. Già dalle 8 del 6 dicembre e fino. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

