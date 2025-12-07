Modifiche alla viabilità l' 8 dicembre per l' accensione dell' albero di Natale in piazza Salotto
Dalle 17.30 inizierà lo spettacolo in pizza Salotto per l’accensione dell’albero di Natale e per garantire la riuscita dell’evento in sicurezza sono state disposte alcune modifiche alla viabilità che interesseranno la piazza, ma anche le vie che la circondano. Già dalle 8 del 6 dicembre e fino. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cantieri in città Ecco le novità, i principali lavori in corso e le modifiche alla viabilità, dal 5 all'11 dicembre. Per sapere l'elenco completo dei cantieri e delle modifiche alla viabilità in essere in tutti i municipi cittadini: https://smart.comune.genova.it/comunic - facebook.com Vai su Facebook