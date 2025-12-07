Modena-Catanzaro lunedì 08 dicembre 2025 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Canarini a caccia dei 3 punti contro i calabresi di Aquilani

Turno numero 15 di Serie B di scena per la maggior parte nella giornata dell’Immacolata Concezione, e il lunch match vede il Modena di Sottil impegnato in casa contro il Catanzaro di Aquilani. Secondo KO stagionale per i canarini battuti in un altro derby regionale dal Cesena di Mignani, al termine di una partita combattuta decisa da un episodio. Classifica che rimane eccellente per le aspettative di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Modena-Catanzaro (lunedì 08 dicembre 2025 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Canarini a caccia dei 3 punti contro i calabresi di Aquilani

