modello one health allargato la risposta alla nuova minaccia cognitiva

La Nato da anni, ormai, avverte che un nuovo campo di competizione strategica è la dimensione cognitiva: non più solo i domini terrestre, marittimo, aereo, cyber e spaziale, ma la mente umana come vero e proprio spazio operativo. Come affermato nel non-paper Il contrasto alla guerra ibrida: una strategia attiva del ministro della Difesa Guido Crosetto, nei domini ibridi "l'impatto cognitivo prevale su quello fisico. Lo scopo non è soltanto infliggere un danno, ma seminare incertezza, sfiducia e paura". Si tratta dunque di plasmare percezioni e saturare l'opinione pubblica di narrazioni manipolate.

