Missing | Persone Scomparse 2 – Il thriller true crime di Netflix che sfida Stranger Things con oltre 5 mln di visualizzazioni

Netflix ha lanciato la seconda stagione del suo avvincente thriller true crime, Missing: Persone Scomparse?, registrando un successo notevole. Nonostante il dominio in classifica di Stranger Things (con il suo attesissimo finale della stagione precedente), la serie è riuscita a strappare oltre 5 milioni di visualizzazioni. Un risultato impressionante, considerando che l’attenzione era focalizzata sul fenomeno nostalgico e sui poteri psichici della serie ambientata negli anni ’80. La nuova stagione di Missing: Persone Scomparse? ha fatto il suo ingresso nella Top 10 di Netflix in ben 22 Paesi, confermandosi un contenuto di punta per gli appassionati del genere true crime. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

