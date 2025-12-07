Missili ipersonici sull’Ucraina Chernobyl colpita da Mosca Rischio fuga di radiazioni

Roma, 7 dicembre 2025 – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parla di “discussione costruttiva” a Miami. Ma la Russia frena e continua ad accanirsi sul territorio del Paese invaso, con una pioggia di missili e droni che sta avendo pesanti ripercussioni sulle infrastrutture energetiche. L’Italia potenzia le sue difese e chiede agli Usa di poter acquistare 100 missili terra-aria AGM-158BB-2 per un valore di 300 milioni di dollari. Una commessa che, se andrà a buon fine, rafforzerà le capacità di protezione della stessa Nato. Intanto desta preoccupazione l’impianto nucleare di Chernobyl, lo stesso del tragico incidente del 1986. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Missili ipersonici sull’Ucraina, Chernobyl colpita da Mosca. “Rischio fuga di radiazioni”

Altre letture consigliate

Missili ipersonici su #Kiev. Trump: 'Europa rischia cancellazione' Vai su X

La Russia gela le trattative, missili ipersonici sull'Ucraina: colpita anche Kiev. Molte città al buio e senz'acqua. Jet polacchi si levano in volo - facebook.com Vai su Facebook

Droni e missili Kinzhal sull'Ucraina e sul negoziato. Migliaia di persone senza acqua e luce. L'Aiea lancia l'alert su Chernobyl - A Miami Witkoff e Kushner trattano a oltranza con Umerov: "Mosca dimostri di volere la pace". Riporta huffingtonpost.it

Missili ipersonici russi abbattuti da una canzone: così l'Ucraina inganna i Kinzhal di Putin - L’Ucraina sta usando la musica come arma contro gli “invincibili” missili ipersonici di Vladimir Putin. Lo riporta ilmessaggero.it