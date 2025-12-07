Missili e droni russi su Kremenchuk

3.34 Le forze russe hanno lanciato stanotte un attacco su larga scala con missili e droni colpendo Kremenchuk, città nella regione di Poltava, nell'Ucraina centrale. Lo rendono noto le autorità locali, citate dai media di Kiev.Intorno all'1,30 ora locale sono state prese di mira infrastrutture energetiche. Il sindaco Vitalii Maletskyi conferma il blackout di elettricità, acqua e riscaldamento in tutta la città. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Argomenti simili trattati di recente

In Ucraina migliaia di persone senza luce, gas e acqua dopo una nuova ondata di attacchi russi con missili e droni. Lunedì a Londra i leader di Francia e Germania. Ci sarà anche Zelensky. - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | Raffica di missili e droni russi sulla regione di Kiev, tre feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato gli ipersonici Kinzhal. Oggi nuovo round di colloqui tra Usa e Ucraina a Miami. #ANSA Vai su X

Ucraina, attacco russo su Kiev con missili ipersonici e droni: colpite centrali elettriche. Jet polacchi in volo - Guerra Ucraina, oggi nuovi colloqui a Miami con la delegazione di Kiev. Lo riporta leggo.it

Guerra Ucraina. Zelensky parla con Witkoff, lunedì sarà a Londra. Maxi attacco russo su Kiev, lanciati oltre 650 droni - Guerra Ucraina, oggi nuovi colloqui a Miami con la delegazione di Kiev. Si legge su ilmattino.it

Droni e missili ipersonici russi lanciati su Kiev - ROMA (ITALPRESS) – La Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni e missili sull’Ucraina. Secondo iltempo.it

Ucraina, drammatico attacco: missili ipersonici e droni su Kiev e in altre città - Continua la guerra in Ucraina: la Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni e missili ipersonici su Kiev e altre città. Si legge su newsmondo.it

Missili ipersonici russi e droni su Kiev e altre città: danni e feriti - Massiccio attacco di Mosca nella notte: colpite centrali elettriche e altre infrastrutture. Scrive today.it

Ucraina, sabato di fuoco: pioggia di missili ipersonici, si alzano i caccia polacchi - Le forze russe hanno sferrato un "massiccio attacco" contro strutture ucraine durante la notte, utilizzando missili balistici ipersonici ... Scrive iltempo.it