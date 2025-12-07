Nel corso di un fine settimana dedicato alla Convention CCXP, l’attore Misha Collins, famoso per il ruolo di Castiel nella serie Supernatural, ha condiviso alcune riflessioni sulla conclusione della longeva produzione televisiva. La sua testimonianza si focalizza su un episodio che – a suo avviso – avrebbe meritato un trattamento diverso, soprattutto in relazione al finale che ha coinvolto il personaggio di Castiel e la sua partecipazione alla trama conclusiva. Le dichiarazioni di Misha Collins sul finale di Supernatural. Una richiesta di re-interpretazione di “Carry On”. Durante l’evento, Collins ha espresso il desiderio di rivedere la puntata finale, intitolata “Carry On”, auspicando una versione che avesse dato maggiore risalto alla figura di Castiel. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Misha collins propone di rifare un episodio di supernatural per raccontare la storia di castiel