Mio marito certe scene si rifiuta di vederle non vuole che gli altri uomini mi mettano le mani addosso | le confessioni di Monica Guerritore a Verissimo

Monica Guerritore arriva a Verissimo con l’energia di chi ha attraversato la carriera, la vita e persino la malattia senza mai arretrare. “Mi sembra di stare in un frullatore”, dice sorridendo a Silvia Toffanin, mentre racconta la corsa contro il tempo degli ultimi mesi, tra tournée teatrali e il film dedicato ad Anna Magnani. È proprio a lei, alla “Lupa” del cinema italiano, che l’attrice dedica parole di gratitudine e identificazione: “Non mollo, quando dico di fare una cosa la faccio. Per me Anna è una fonte ispiratrice, soprattutto per noi donne. Con lei le donne si rispecchiano, capiscono che possono essere altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mio marito certe scene si rifiuta di vederle, non vuole che gli altri uomini mi mettano le mani addosso”: le confessioni di Monica Guerritore a Verissimo

