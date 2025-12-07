Mio figlio è guarito da un tumore raro a 3 anni Quando rivelo alle persone di avere una fede enorme mi guardano scioccate | parla Michael Bublé

“Quando parlando con le persone rivelo di avere una fede enorme, mi guardano scioccate, perché oggi è raro sentire qualcuno ammettere di avere della fede”. A dirlo è Michael Bublè, il cantante canadese che, alla vigilia del “ Concerto con i Poveri” in Vaticano, ha messo a nudo il suo lato più privato in un’intervista al Messaggero, svelando come la battaglia per la vita del figlio lo abbia ancorato a una spiritualità profonda e incrollabile. La fede cattolica, trasmessa dalla mamma (“mia madre era la mia catechista”), è stata la vera guida di Bublé nei momenti più bui. La sua vita è stata segnata in modo indelebile dal 2016, quando al figlio Noah fu diagnosticato, a soli tre anni, un raro tumore al fegato: “La fede, nella mia vita, è sempre stata forte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

