Minaccia di lanciarsi dal tetto della sua casa | salvata in extremis
Tempo di lettura: < 1 minuto Nel primo pomeriggio di oggi tre equipaggi della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano sono intervenuti in un comune della Valle dell’Ufita, dopo la segnalazione di un ragazzino che aveva allertato il 112 riferendo che la madre, in forte stato di agitazione, si era arrampicata sul tetto dell’abitazione manifestando intenti suicidi. La Centrale Operativa ha immediatamente attivato il dispositivo di Pronto Intervento, coordinando l’azione delle pattuglie insieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco. Per oltre 40 minuti i militari hanno dialogato con la donna, riuscendo infine a farla desistere e a convincerla a rientrare in casa, dove è stata affidata alle cure mediche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
