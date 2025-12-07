Minacce e insulti sui social alle mogli dei giocatori della Fiorentina

Un clima di ostilità dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Sassuolo, le mogli e le compagne dei calciatori viola sono state bersaglio di minacce e insulti sui social. La denuncia di Amanda Ferreira. A sollevare il caso è stata Amanda Ferreira, moglie del terzino brasiliano Dodo, che ha condiviso la vicenda sul proprio profilo Instagram. Come riportato da diversi siti dedicati alla Fiorentina, Amanda ha chiesto l'intervento delle autorità e ha risposto in maniera decisa a uno degli autori dei messaggi d'odio, che coinvolgevano persino i figli della coppia, pubblicando lo screenshot del messaggio.

