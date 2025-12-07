Minacce ai calciatori della Fiorentina | Aspettatevi la polizia
È un disastro senza fine la stagione della Fiorentina, ma ciò che è accaduto post Sassuolo è gravissimo. Bufera sui social Solo 6 punti e ultimissimo posto in classifica in solitaria per la Fiorentina, che proprio non riesce ad uscire da una crisi devastante. La viola ha perso ancora cedendo il passo al Sassuolo in trasferta per 1-3 a margine di un’altra gara disastrosa. Minacce choc in casa Fiorentina: “Aspettatevi la polizia a casa vostra” (Ansa Foto) – Calciomercato.it La truppa di Vanoli è ormai alle corde, e neanche il cambio di allenatore ha prodotto i risultati sperati. La Fiorentina è dunque a rischio retrocessione e con nessuna vittoria dopo 14 gare di Serie A inizia a diventare uno spettro serissimo da dover fronteggiare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Amanda, fidanzata di Dodò: "Aspettatevi la Polizia a casa vostra"
