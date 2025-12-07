Cupra Marittima, 7 dicembre 2025 - Milva Ricci, co-titolare del Camping Villaggio Calypso e presidente dell'ACOT (associazione cuprense degli operatori turistici), è stata nominata Presidente di FAITA Marche e confermata nel Consiglio generale di Confturismo-Confcommercio, organismo che coordina oltre 220mila imprese del settore. La nomina consente al territorio piceno di avere un collegamento stabile con i tavoli dove si definiscono strategie e politiche turistiche, dalla Regione Marche fino ai vertici nazionali di Confcommercio. Un canale che potrà facilitare l'accesso a informazioni su bandi, finanziamenti e progetti di sviluppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Milva Ricci presidente Faita Marche