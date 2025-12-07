Mille proiettili sul velo | la sposa di Molaro sfila per la pace

Un abito da sposa può diventare un manifesto civile. Lo dimostra Gianni Molaro, stilista campano che ha trasformato un velo nuziale in un potente appello alla pace, utilizzando materiali che parlano di guerra per invocare vita. Un gesto creativo radicale, nato in atelier e destinato a risuonare ben oltre le mura di una chiesa. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Mille proiettili sul velo: la sposa di Molaro sfila per la pace

Contenuti che potrebbero interessarti

Radici e poetica di Frank Owen Gehry, artista morto all’età di 96 anni. Quando tra mille anni dissotterreranno alcuni tra i suoi grandi capolavori, ci farà fare ottima figura con i posteri - facebook.com Vai su Facebook

Molaro, velo da sposa con 1000 proiettili contro la guerra - Nuovo record per Gianni Molaro, lo stilista campano con atelier a Napoli e a Roma, in via del Babuino, che ha utilizzato 1000 proiettili per ricamare un velo da sposa per lanciare un messaggio di pace ... Si legge su msn.com

Velo da sposa, il significato simbolico - I matrimoni sono spesso intrisi di tradizione e simbolismo: dalla scelta dell’abito al menù, molti sposi si chiedono se sia necessario seguire le consuetudini nuziali più comuni. Si legge su dilei.it