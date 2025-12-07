Miley Cyrus si sposa Clerici no Fiorello pazzo di Sandokan-Can la gaffe di Noemi Bocchi

Weekend tempo di gossip. C'è chi annuncia le nozze con un anello da migliaia di dollari (Miley Cyrus), chi a sposarsi non ci pensa più (Antonella Clerici), chi si dichiara pazzo di Can Yaman in versione Sandokan (Fiorello) e chi, invece, ha fatto una clamorosa gaffe a stelle e strisce (Noemi Bocchi). Fiorello pazzo di Can Yaman (che si è lasciato da Sara Bluma). La storia d'amore tra l'attore turco Can Yaman e Sara Bluma è già finita. Giusto il tempo di qualche flash, un paio di red carpet e l'uscita della tanto attesa serie "Sandokan" e poi. tanti saluti. Ma Can non si dispera: il Sandokan turco è concentrato sul lavoro e il successo della fiction Rai sulla "Tigre della Malesia" è già una consolazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Miley Cyrus si sposa (Clerici no), Fiorello pazzo di Sandokan-Can, la gaffe di Noemi Bocchi

