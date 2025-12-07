Miley Cyrus parla della salute della madrina Dolly Parton | Lo spettacolo deve continuare

Miley Cyrus ha dato degli aggiornamenti incoraggianti sulla salute di Dolly Parton. La popstar ha parlato dei recenti problemi di salute della sua madrina durante la première di Avatar: Fire and Ash a Los Angeles. «Farà sempre andare avanti lo spettacolo», ha detto a Entertainment Tonight. «Lo spettacolo deve continuare. È semplicemente entusiasta di tornare al lavoro». Come sta Dolly Parton?. A fine settembre, l’icona della musica country, settantanove anni, aveva annunciato il rinvio della sua residency a Las Vegas, al Colosseum del Caesars Palace, a causa di problemi di salute non specificati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Miley Cyrus parla della salute della madrina Dolly Parton: «Lo spettacolo deve continuare»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Liam Hemsworth sposerà Gabriella Brooks: “L’ex moglie Miley Cyrus conosceva la modella”, cosa è emerso

Liam Hemsworth si risposa dopo il divorzio da Miley Cyrus

Liam Hemsworth dimentica Miley Cyrus, sposerà Gabriella Brooks: conosciuta grazie all’ex

James Cameron ha parlato di Miley Cyrus e Dream As One per Avatar: Fuoco e Cenere in una nuova intervista con Entertainment Tonight etonline.com/media/videos/a… Vai su X

Miley Cyrus sposerà, dopo quattro anni di fidanzamento, il compagno Maxx Morando. Lui le ha regalato un anello da sogno per farle la proposta - facebook.com Vai su Facebook

Miley Cyrus parla della salute della madrina Dolly Parton: «Lo spettacolo deve continuare» - Miley Cyrus ha dato degli aggiornamenti incoraggianti sulla salute di Dolly Parton. Lo riporta msn.com

Miley Cyrus: “Mi sono vista nell’utero di mia nonna durante l’Emdr, tutte le star Disney dovrebbero fare terapia” - Fondamentale per lei è stata l’Emdr, una terapia psicologica usata per elaborare eventi traumatici: “Mi ha salvata”. fanpage.it scrive

Miley Cyrus choc: “Avevo considerato l’idea di abbandonare la musica”/ Cos’è successo! - Miley Cyrus ha rivelato di recente a "The Zane Lowe Show" di aver pensato di lasciare la musica: "Nel 2023 ho avuto un'emergenza medica e... ilsussidiario.net scrive