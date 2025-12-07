Milano vince in volata una battaglia contro Trento decisivo LeDay
Nella 10ª giornata di Serie A l'Olimpia Milano batte Trento al Forum, nonostante le tante assenze. La tripla di LeDay – migliore in campo con 22 punti – regala la vittoria dell’ EA7 94-90. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Kane sacchi un’altra tripletta mentre il Bayern & AC Milano vince ma la Juventus ha tenuto
Basket, Milano e Bologna danno subito spettacolo. L’Olimpia vince al supplementare ed è in finale di Supercoppa
Supercoppa LBA, beffa Virtus: l'Olimpia Milano recupera sulla sirena e vince all'overtime
Un cortometraggio marchigiano premiato a Milano: “TIC TAC” vince il Best Absurd Film Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook
#ultimora Milano. Gratta e vince un milione. Studente fuori sede riesce a pagare il Frecciarossa per scendere a Natale lercio.it/milano-gratta-…... Vai su X
Milano è da applausi, colpo Varese a Venezia, Avellino in volata - Pistoia non si ferma più e trova la terza vittoria consecutiva, Avellino vince con grandissima sofferenza, Milano conserva l’imbattibilità passando a Cantù con una certa facilità. Lo riporta ilmessaggero.it
Milano non molla, va sotto, rimonta e vince in volata anche a Sassari per 76-72. VIDEO - Dopo la vittoria a Kaunas sul campo dello Zalgiris, fondamentale per il morale e per la classifica in Eurolega, l’Olimpia replica a Sassari. Riporta sport.sky.it
Milano lotta. Poi evapora nella volata - Un altro finale in volata e un’altra condanna per l’Olimpia che mastica amaro sul campo del Barcellona, con la formazione padrona di casa che si prende la vittoria per 74- Segnala tuttosport.com