Milano vince in volata una battaglia contro Trento decisivo LeDay

Gazzetta.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 10ª giornata di Serie A l'Olimpia Milano batte Trento al Forum, nonostante le tante assenze. La tripla di LeDay – migliore in campo con 22 punti – regala la vittoria dell’ EA7 94-90. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

