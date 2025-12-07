Milano in emergenza resiste a Trento sesta vittoria consecutiva per Venezia

Con un decisivo LeDay (22 punti), l'Olimpia torna alla vittoria in campionato dopo quasi un mese. La Reyer ferma la rimonta di Cantù, vittoria importante di Udine contro Napoli. Successo di Trapani a Treviso dopo gli addii di Repesa e Alibegovic.

EMERGENZA MILANO! Olimpia con TRE dall'Under 19 domani contro Trento. Nuovo stop per Lorenzo Brown a seguito di un trauma alla spalla rimediato a Vitoria. Sono SETTE gli assenti. Le ultime... https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/emerge - facebook.com Vai su Facebook

Emergenza Olimpia Milano: out in 7 con Trento. Si ferma Brown (di nuovo) - L'Olimpia Milano torna a giocare di fronte al proprio pubblico e lo farà per cinque partite consecutive, due di campionato e tre di EuroLeague anche se dopo il 14 ... Come scrive pianetabasket.com

| Olimpia Milano vs Aquila Trento: diretta (75-75 33') - Ricci sbaglia la tripla, Mawugbe stoppa Brooks, Shields guadagna liberi 2/3 con 9'34". Lo riporta pianetabasket.com