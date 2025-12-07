Milano gli automobilisti allagati e abbandonati | Vogliamo risarcimenti

Strade e sottopassi allagati, vento forte, il Seveso che esonda: 5 settembre 2024, Milano è sorpresa da un violento nubifragio. A finire sott'acqua anche il parcheggio Atm della metropolitana Romolo. Delle 140 auto parcheggiate non se ne salva nessuna. Gli automobilisti chiedono risarcimenti, finora mai arrivati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, gli automobilisti allagati e abbandonati: "Vogliamo risarcimenti"

