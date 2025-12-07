Milano evasione dal carcere di Opera | detenuto albanese fugge dalla Casa di Reclusione

Un detenuto di origini albanesi di 41 anni è evaso nella notte dalla Casa di Reclusione di Milano Opera, dove stava scontando una pena con fine prevista per ottobre 2048. A rendere nota la fuga è stato Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. “Questo ennesimo episodio, unito al dramma che si vive ogni giorno nelle prigioni, certifica ulteriormente il fallimento delle politiche penitenziarie degli ultimi 25 anni”, ha dichiarato De Fazio, sottolineando la necessità di un progetto programmatico serio e concreto per la sicurezza negli istituti penitenziari. Ricerche in corso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, evasione dal carcere di Opera: detenuto albanese fugge dalla Casa di Reclusione

Altre letture consigliate

Una giornata di relax in montagna spendendo poco: 5 Piani di evasione da Milano

L’aristocratico russo condannato per l’evasione di Artem Uss da Milano: “Non sono il coordinatore della fuga”

La Guardia di Finanza di Milano multa 100 compagnie aeree per evasione fiscale

Milano, evasione da oltre 2 milioni: sanzionate 100 compagnie aeree private. Le Fiamme gialle contestano il mancato versamento dell’imposta “green” che i passeggeri corrispondono ai vettori che forniscono il servizio di aerotaxi - facebook.com Vai su Facebook

Amazon: presunta evasione fiscale per l’importazione di merci extra-UE, indaga la procura di Milano tg.la7.it/cronaca/amazon… Vai su X

Opera, il «mago» delle evasioni sega le sbarre della cella e scappa dal carcere di massima sicurezza: è caccia all'uomo - L’allarme è scattato alle 8, quando al «giro» del mattino, gli uomini della polizia penitenziaria del carce ... Scrive milano.corriere.it

Milano, la vita del «re delle evasioni» Dante Saccani: fuga dal tribunale, dall'ospedale e dalle fognature del carcere. Ma una rapina fu fatale - Tra 1965 e 1975 riuscì ad evadere tre volte dopo l'arresto, una volta anche con due braccia ingessate ... Secondo milano.corriere.it

“Non abbiamo acqua calda né medici”: la denuncia di 135 detenuti del carcere di Opera, il caso va in Parlamento - it ha visionato la lettera scritta da 135 detenuti del carcere di Opera, a Milano, per denunciare una serie di presunte criticità che sarebbero costretti a vivere all’interno dell’Istituto. Riporta fanpage.it