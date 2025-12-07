Milano detenuto evade dal carcere di Opera | scontava una pena con termine nel 2048

Fuga dalla Casa di Reclusione. Questa notte, tra il 6 e 7 dicembre, un detenuto albanese di 41 anni è riuscito a evadere dalla Casa di Reclusione di Milano Opera, dove stava scontando una pena con termine previsto per ottobre 2048. La notizia della fuga è stata confermata da Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. Secondo De Fazio, questo episodio rappresenta un ulteriore segnale del fallimento delle politiche penitenziarie degli ultimi 25 anni e mette in luce la necessità di un piano serio e concreto per la sicurezza negli istituti penitenziari.

