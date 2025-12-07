Milano Cortina la Fiamma lascia Roma per Viterbo
AGI - Seconda giornata di staffette in Italia per la fiamma Olimpica di Milano-Cortina che questa mattina ha lasciato Roma e stasera arriverà a Viterbo. I tedofori hanno portato la torcia dei Giochi invernali 2026 lungo l' Appia Antica, uno dei 60 siti Patrimonio Unesco dell'Italia, poi tappe a Ostia Antica, Civitavecchia e Tarquinia. A portare la fiaccola ci sono tra gli altri l'ex rugbista Martin Castrogiovanni, l'ex mezzofondista Giancarlo Peris, che nel 1960 fu ultimo tedoforo alle Olimpiadi di Roma, e la ginnasta Martina Centofanti. Il viaggio si concluderà il 6 febbraio a Milano dopo l'attraversamento di tutte le 20 regioni italiane. 🔗 Leggi su Agi.it
