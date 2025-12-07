Il Milan continua a guardarsi costantemente intorno in vista del prossima finestra di calciomercato, muovendosi tra necessità immediate e obiettivi in prospettiva. Nell’ultimo periodo, il direttore sportivo, Igli Tare, sembra aver concentrato l’attenzione su uno dei giovani più osservati del momento. Si tratta di Christos Mouzakitis, centrocampista classe 2006 dell’Olympiacos. Da molti addetti ai lavori è considerato come uno dei giovani più promettenti del calcio greco. Il promettente giocatore è già al centro dell’interesse di club come Juventus e Napoli. Anche il Milan su Christos Mouzakitis. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Milan, Tare sogna il colpo da 45 milioni: il ds sfida Juve e Napoli