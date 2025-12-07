Milan senti Orlando | Gila lo prenderei domani mattina Sullo scudetto …

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato anche di Lazio-Milan 1-0. Poi parole importanti sul difensore Gila. Ecco l'estratto da TMW Radio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan senti Orlando: “Gila lo prenderei domani mattina. Sullo scudetto …”

Orlando: "Gila, se fossi nel Milan, lo prenderei domani mattina" - Massimo Orlando, opinionista, si è così espresso a TMW Radio sulla difesa del Milan: "Gila lo prenderei domani mattina. Secondo milannews.it

Milan, il mercato in difesa: Gila, Luiz Felipe, Bijol, Udogie e tutte le altre piste di Tare - La priorità è quella di risistemare la difesa che nell'ultimo campionato ha commesso troppi errori e concesso troppi gol evitabili agli avversari. Da gazzetta.it

Mercato Milan: da Udogie a Ndoye, da Gila a Lucca. Fino al sogno impossibile di Milinkovic-Savic - Sepolto dalle macerie figlie di scelte terrificanti, il Milan cerca di rialzarsi con Igli Tare. Secondo ilmessaggero.it