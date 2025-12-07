Dopo 4 mesi è arrivata la prima sconfitta per Allegri. Al netto di una prestazione alla pari, l’eliminazione ha stranito la dirigenza del Milan. In casa Milan l’uscita prematura dalla Coppa Italia ha lasciato un rumore sordo, di quelli che sembrano svanire ma tornano a bussare dopo qualche ora, quando la lucidità sottrae spazio all’adrenalina. Il ko con la Lazio non rappresenta soltanto un risultato negativo, ma apre una finestra su un tema che circola da settimane intorno all’ambiente rossonero, come la gestione delle energie, la profondità reale della rosa e la possibilità – o necessità – di orientare la stagione su un obiettivo principale. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Milan, sentenza su Allegri: la dirigenza storce il naso