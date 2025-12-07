Milan sentenza su Allegri | la dirigenza storce il naso

Glieroidelcalcio.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 4 mesi è arrivata la prima sconfitta per Allegri. Al netto di una prestazione alla pari, l’eliminazione ha stranito la dirigenza del Milan. In casa Milan l’uscita prematura dalla Coppa Italia ha lasciato un rumore sordo, di quelli che sembrano svanire ma tornano a bussare dopo qualche ora, quando la lucidità sottrae spazio all’adrenalina. Il ko con la Lazio non rappresenta soltanto un risultato negativo, ma apre una finestra su un tema che circola da settimane intorno all’ambiente rossonero, come la gestione delle energie, la profondità reale della rosa e la possibilità – o necessità – di orientare la stagione su un obiettivo principale. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

milan sentenza su allegri la dirigenza storce il naso

© Glieroidelcalcio.com - Milan, sentenza su Allegri: la dirigenza storce il naso

Argomenti simili trattati di recente

Napoli, Politano è una sentenza: c’è un dato che fa ben sperare i tifosi in vista del Milan!

Milan, la sentenza del Tar non ostacola la valorizzazione dell’area di San Donato

La sentenza del Tar? Per Milan e Comune "piccolo intoppo"

milan sentenza allegri dirigenzaScudetto Milan, la sentenza di Galliani spiazza tutti: l’ha detto su Allegri - Galliani ha raccontato alcuni retroscena esclusivi su mister Max Allegri: spazio anche per una dichiarazione sulla favorita per lo scudetto ... Da spaziomilan.it

milan sentenza allegri dirigenzaEspulsione Allegri, c’era grande attesa per la decisione del Giudice Sportivo: una sanzione pesante per il tecnico del Milan - Espulsione Allegri, un turno di stop e multa salata: il Giudice Sportivo punisce il tecnico rossonero. Lo riporta calcionews24.com

Calciomercato Milan, ballottaggio Sergio Ramos Thiago Silva? - Calciomercato Milan, i rossoneri hanno ricevuto le candidature sia di Sergio Ramos che di Thiago Silva: riflessioni in corso Lo scenario per il reparto difensivo del Milan in vista della finestra di m ... Come scrive milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Sentenza Allegri Dirigenza