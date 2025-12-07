Milan sentenza su Allegri | la dirigenza storce il naso
Dopo 4 mesi è arrivata la prima sconfitta per Allegri. Al netto di una prestazione alla pari, l’eliminazione ha stranito la dirigenza del Milan. In casa Milan l’uscita prematura dalla Coppa Italia ha lasciato un rumore sordo, di quelli che sembrano svanire ma tornano a bussare dopo qualche ora, quando la lucidità sottrae spazio all’adrenalina. Il ko con la Lazio non rappresenta soltanto un risultato negativo, ma apre una finestra su un tema che circola da settimane intorno all’ambiente rossonero, come la gestione delle energie, la profondità reale della rosa e la possibilità – o necessità – di orientare la stagione su un obiettivo principale. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Argomenti simili trattati di recente
Napoli, Politano è una sentenza: c’è un dato che fa ben sperare i tifosi in vista del Milan!
Milan, la sentenza del Tar non ostacola la valorizzazione dell’area di San Donato
La sentenza del Tar? Per Milan e Comune "piccolo intoppo"
La Cgt Milano con una recente sentenza ha confermato l’orientamento della Corte di cassazione. Stop alla misura ordinaria del 25% - facebook.com Vai su Facebook
Scudetto Milan, la sentenza di Galliani spiazza tutti: l’ha detto su Allegri - Galliani ha raccontato alcuni retroscena esclusivi su mister Max Allegri: spazio anche per una dichiarazione sulla favorita per lo scudetto ... Da spaziomilan.it
Espulsione Allegri, c’era grande attesa per la decisione del Giudice Sportivo: una sanzione pesante per il tecnico del Milan - Espulsione Allegri, un turno di stop e multa salata: il Giudice Sportivo punisce il tecnico rossonero. Lo riporta calcionews24.com
Calciomercato Milan, ballottaggio Sergio Ramos Thiago Silva? - Calciomercato Milan, i rossoneri hanno ricevuto le candidature sia di Sergio Ramos che di Thiago Silva: riflessioni in corso Lo scenario per il reparto difensivo del Milan in vista della finestra di m ... Come scrive milannews24.com