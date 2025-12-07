Milan Pulisic che guaio Novità sul rinnovo di Maignan Allegri cambia? Sorpresa Arizala

Milan, novità di mercato tra Maignan, la difesa a Arizala. Allegri potrebbe cambiare qualcosa in vista del Torino. Le top news di Pianeta Milan del 7 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pulisic che guaio. Novità sul rinnovo di Maignan. Allegri cambia? Sorpresa Arizala

Leggi anche questi approfondimenti

Milan, lesione per Pulisic

Milan, infortunio per Pulisic: quando torna in campo

Milan-Bologna (domenica 14 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Piace Pulisic marcatore

#Milan, guaio #Pulisic: non parte per Torino. Ecco le sensazioni per domani #SempreMilan #TorinoMilan #SerieA @fanpiùattivi - facebook.com Vai su Facebook

PROBABILE FORMAZIONE - Verso Torino-Milan: dubbio Pulisic! Vai su X

Allarme Milan, si ferma pure Pulisic. Allegri nei guai contro la Fiorentina - Dove prosegue la conta degli infortuni dopo lo stop per le nazionali: in 15 erano partiti, ben 4 sono rientrati ko. Segnala ilgiorno.it

Milan, chi fa da spalla a Leao? Pulisic sta rientrando, Nkunku è in crescita - Leao è stata la prima sperimentata da Massimiliano Allegri nelle amichevoli estive, con Rafa da centravanti. Secondo gazzetta.it

Pulisic, allarme Milan: ansia Allegri, non si allena con gli Usa - Le notizie che arrivano dal ritiro degli Stati Uniti mettono in allarme il Milan: Christian Pulisic, infatti, ha saltato l'ultimo allenamento per non ben precisati problemi fisici e al massimo andrà ... tuttosport.com scrive