Milan problemi in attacco e con i gol | forse bastava uno Jovic o un Abraham in più
Milan, e se alla fine fosse bastato tenere in rosa uno tra Abraham e Jovic? Il Diavolo fatica a trovare una punta di riferimento in stagione. La nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
Verso Udinese-Milan: problemi per i friulani, assenti due pedine
Milan e Inter, emergono ulteriori problemi relativi a San Siro
Milan: Maignan via? Ecco i nomi. Problemi con San Siro? Intanto Allegri punta su…
CRISI PULISIC! Ancora problemi per l'americano: febbre a poche ore dal Torino! Allegri nel dubbio: chi affiancherà Leao? Ballottaggio Loftus-Cheek vs Nkunku. https://www.milannews24.com/torino-milan-assenza-pulisic-serie-a/ #Milan #Pulisic # - facebook.com Vai su Facebook
Il Milan scopre problemi dopo una sconfitta: quanto è stato bravo Allegri a nasconderli e per quanto può ancora farlo? ? Vai su X
Milan, le coincidenze scudetto con il Napoli. Ma l'attacco (Nkunku...) così non va - Le piste per gennaio e il colpo Arizala - Napoli di Coppa Italia agli ottavi: i biancocelesti passano il turno poi a fine campionato la squadra di Conte, fuori dall'Europa e con una sola partita a settimana, vince lo scudetto ... Lo riporta affaritaliani.it
Mercato Milan: eventuali investimenti in attacco a gennaio saranno possibili solo dopo una cessione - Continua il periodo no di Christopher Nkunku che non convinto nemmeno contro la Lazio ed è ancora a secco in questo campionato. Riporta milannews.it
Milan, duro attacco al gioco di Allegri: “Così non va bene”, poi il richiamo alla società - La sconfitta del Milan in Coppa Italia ha fatto storcere il naso a diversi tifosi rossoneri, ma non solo. Si legge su spaziomilan.it