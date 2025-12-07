Milan problemi in attacco e con i gol | forse bastava uno Jovic o un Abraham in più

Pianetamilan.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, e se alla fine fosse bastato tenere in rosa uno tra Abraham e Jovic? Il Diavolo fatica a trovare una punta di riferimento in stagione. La nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan problemi in attacco e con i gol forse bastava uno jovic o un abraham in pi249

© Pianetamilan.it - Milan, problemi in attacco e con i gol: forse bastava uno Jovic o un Abraham in più

Leggi anche questi approfondimenti

Verso Udinese-Milan: problemi per i friulani, assenti due pedine

Milan e Inter, emergono ulteriori problemi relativi a San Siro

Milan: Maignan via? Ecco i nomi. Problemi con San Siro? Intanto Allegri punta su…

milan problemi attacco golMilan, le coincidenze scudetto con il Napoli. Ma l'attacco (Nkunku...) così non va - Le piste per gennaio e il colpo Arizala - Napoli di Coppa Italia agli ottavi: i biancocelesti passano il turno poi a fine campionato la squadra di Conte, fuori dall'Europa e con una sola partita a settimana, vince lo scudetto ... Lo riporta affaritaliani.it

milan problemi attacco golMercato Milan: eventuali investimenti in attacco a gennaio saranno possibili solo dopo una cessione - Continua il periodo no di Christopher Nkunku che non convinto nemmeno contro la Lazio ed è ancora a secco in questo campionato. Riporta milannews.it

milan problemi attacco golMilan, duro attacco al gioco di Allegri: “Così non va bene”, poi il richiamo alla società - La sconfitta del Milan in Coppa Italia ha fatto storcere il naso a diversi tifosi rossoneri, ma non solo. Si legge su spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Problemi Attacco Gol