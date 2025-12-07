Milan le vittorie di misura di Allegri non sono frutto di fortuna | l’analisi

Le vittorie del Milan di misure non sono frutto solo del corto muso di Allegri o della fortuna. Ecco il video analisi. Il Milan ha iniziato molto bene la stagione con Allegri in panchina. Negli scontri diretti in Serie A, il Diavolo ha vinto quasi sempre con un gol di scarto. Non è solo fortuna e non si deve parlare per forza di 'corto muso'. Il video analisi di Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

