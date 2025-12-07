Milan guaio Pulisic | non parte per Torino Ecco le sensazioni per domani

Torino-Milan, Pulisic non parte con la squadra in vista della città piemontese. L'attaccante rossonero resta in dubbio per domani. Ecco cosa filtra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, guaio Pulisic: non parte per Torino. Ecco le sensazioni per domani

Leggi anche questi approfondimenti

Milan, che guaio: infortunio in nazionale. Jashari prossimo al rientro? Non solo Suzuki, spunta …

Infortuni che guaio per il Milan: Saelemaekers salta quasi sicuramente la Fiorentina. Al suo posto …

Milan, che guaio per Allegri: serio infortunio per Rabiot. Il francese rischia un lungo stop

Nelle pagine del Corriere dello Sport, Jacobelli critica la Lazio: «Azzeccata solo mezza partita, così non si esce vivi da San Siro. Il guaio è che Dia non ha fatto manco il solletico alla difesa del Milan». Le parole del giornalista sono un vero sprone per chi, com - facebook.com Vai su Facebook

Per #Allegri sarebbe un bel guaio bmbr.cc/b1jo1b1 #Milan #MilanLazio Vai su X

Novità Milan, cambiano i tempi di recupero per Pulisic? Ecco cosa filtra - Christian Pulisic è al lavoro per tornare a disposizione di Allegri per le prossime gare: cosa trapela dai campi di allenamento. Riporta spaziomilan.it

Pulisic gioca Lazio-Milan di Coppa Italia? Come sta, le sue condizioni dopo l'infortunio e le parole di Allegri - L'americano ha saltato la prima partita tra Milan e Lazio, valida per il campionato: sarà in campo all'Olimpico nella sfida che darà accesso ai quarti di Coppa Italia? Si legge su goal.com

Pulisic in parte in gruppo: cosa filtra verso Lazio-Milan di Coppa Italia - Arrivano aggiornamenti positivi da Milanello, dove la squadra di Massimiliano Allegri si è allenata questa mattina in ... Come scrive msn.com