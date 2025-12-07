Milan gli altri attaccanti di Allegri Rabiot e Loftus | servono i vostri gol

Poco meno di un mese all’inizio del mercato di riparazione. Anche se sulla carta, per una squadra che potrebbe chiudere anche la quattordicesima giornata in testa alla classifica, ci sarebbe ben poco da riparare. La carta c’è, mancano le cartucce. Alcune, quanto meno, con una rosa composta da solo 19 giocatori di movimento. E solo 4 punte. Massimiliano Allegri, pubblicamente, è sempre stato tranchant sulla questione. Anche dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia all’Olimpico contro la Lazio: "Leao e Pulisic hanno segnato 5 reti a testa, Gimenez rientrerà. I gol li facciamo, anche se ne servono di più dai centrocampisti ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, gli altri “attaccanti“ di Allegri. Rabiot e Loftus: servono i vostri gol

