Milan gli altri attaccanti di Allegri Rabiot e Loftus | servono i vostri gol

Sport.quotidiano.net | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco meno di un mese all’inizio del mercato di riparazione. Anche se sulla carta, per una squadra che potrebbe chiudere anche la quattordicesima giornata in testa alla classifica, ci sarebbe ben poco da riparare. La carta c’è, mancano le cartucce. Alcune, quanto meno, con una rosa composta da solo 19 giocatori di movimento. E solo 4 punte. Massimiliano Allegri, pubblicamente, è sempre stato tranchant sulla questione. Anche dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia all’Olimpico contro la Lazio: "Leao e Pulisic hanno segnato 5 reti a testa, Gimenez rientrerà. I gol li facciamo, anche se ne servono di più dai centrocampisti ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

milan gli altri attaccanti di allegri rabiot e loftus servono i vostri gol

© Sport.quotidiano.net - Milan, gli altri “attaccanti“ di Allegri. Rabiot e Loftus: servono i vostri gol

Altre letture consigliate

milan attaccanti allegri rabiotDi Canio parla così di Allegri. Le chiavi del successo: Rabiot, Leao e… un solo impegno alla settimana - La squadra allenata da Allegri si gode il secondo posto in classifica: le sue parole Paolo Di Canio, figura di spicco nel panorama calcistico italiano ed e ... Secondo milannews24.com

milan attaccanti allegri rabiotAllegri lancia l'allarme: mediana del Milan poco prolifica, bisogna migliorare - Spesso nel corso delle sue conferenze stampa Massimiliano Allegri ha ribadito quanto l'apporto della mediana in termini realizzativi sia fondamentale, anche perché spesso e volentieri ... Come scrive milannews.it

milan attaccanti allegri rabiotRientro Pulisic per Milan-Lazio, l’annuncio di Allegri - Il Diavolo è pronto per giocare la gara contro i biancocelesti: il punto della situazione Tornerà in campo domani il Milan di Massimiliano All ... Scrive milanlive.it

milan attaccanti allegri rabiotMilan, Rabiot: “Qui per vincere, Allegri mi scriveva già a inizio mercato” - Rabiot ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare di Allegri, con il quale ha un gran rapporto, i suoi compagni e svelare qualche aneddoto sul passaggio al Milan e su De Zerbi. Da gianlucadimarzio.com

milan attaccanti allegri rabiotMilan, Rabiot: "Io e Allegri fatti per vincere, il derby ci darà la carica" - Il centrocampista francese si è raccontato a 'La Gazzetta dello Sport'. Da sport.sky.it

Infortunati Milan, svolta Rabiot e Gimenez: c’è il verdetto per il derby - Novità importantissime per il Milan in vista della ripresa del campionato. Come scrive fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Attaccanti Allegri Rabiot