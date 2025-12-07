Milan Futuro Ibrahimovic | Contento dei tre punti Io ho fiducia in me stesso | PM

Pianetamilan.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan Futuro vittorioso in rimonta sulla Varesina. A segno anche il giovane Maximilian Ibrahimovic. Ecco le sue parole. Milan Futuro vittorioso in rimonta sulla Varesina. A segno anche il giovane Maximilian Ibrahimovic. Ecco le sue parole. Video PM. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan futuro ibrahimovic contento dei tre punti io ho fiducia in me stesso pm

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Ibrahimovic: “Contento dei tre punti. Io ho fiducia in me stesso” | PM

Altri contenuti sullo stesso argomento

Calabria, parole da doppio ex: “Bologna con Italiano ha futuro. Milan, fiducia in Allegri”

Roma, scambio col Milan: come cambia il futuro, l’annuncio del ds

Serie D, in campo il Milan Futuro: Torriani titolare contro il Pavia

milan futuro ibrahimovic contentoIbrahimovic post Varesina: "Contento per la prestazione di squadra e la vittoria" - Milan Futuro, sfida vinta dalla formazione di Massimo Oddo in rimonta, Maximilian Ibrahimovic ha così parlato ai microfoni di Milan TV: ... Si legge su milannews.it

milan futuro ibrahimovic contentoMilan Futuro, Oddo torna alla vittoria con il Varesina: Ibrahimovic jr ancora in goal - Il Milan Futuro sfodera una grande prestazione e ottiene un successo in rimonta sul campo del Varesina. Secondo msn.com

Milan Futuro, Maximilian Ibrahimovic a segno: "Contento, ma..." - "Contento per il gol, ma la vittoria era la cosa più importante": il giovane attaccante, figlio del campione svedese, ha segnato nel 3- Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Futuro Ibrahimovic Contento